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В Україні протягом 2016 року скоротилося поголів’я свиней, корів і птиці

В Україні протягом 2016 року скоротилося поголів’я свиней, корів і птиці

Київ • УНН

 • 8126 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні (без урахування тимчасово окупованої території АРК та зони проведення АТО) станом на 1 січня 2017 року становило 3,675 млн голів, що на 2% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, а поголів'я свиней скоротилося на 5,5%, передає УНН з посиланням на дані Держстату.

За даними Державної служби статистики, поголів’я корів за цей період зменшилося на 2,7% і становить 2,107 млн голів.

Поголів’я свиней скоротилося на 5,5% — до 6,689 млн голів, овець і кіз — на 1%, до 1,312 млн голів.

Поголів’я птиці в країні порівняно з 1 січня 2016 року скоротилося на 0,8% і становить 202,447 млн голів.

Нагадаємо, українська економіка отримала понад 1,1 млрд грн прямих та непрямих збитків від спалахів епідемії африканської чуми свиней.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, бездіяльність Держпродспоживслужби в питаннях боротьби з АЧС в Україні призвела до знищення експортного ринку вітчизняної свинини.

Українські Національні Новини

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