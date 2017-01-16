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В Украине в течение 2016 года сократилось поголовье свиней, коров и птицы

В Украине в течение 2016 года сократилось поголовье свиней, коров и птицы

Киев • УНН

 • 8126 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) по состоянию на 1 января 2017 года составляло 3,675 мл голов, что на 2% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, а поголовье свиней сократилось на 5,5%, передает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

По данным Государственной службы статистики, поголовье коров за этот период уменьшилось на 2,7% и составляет 2,107 млн голов.

Поголовье свиней сократилось на 5,5% - до 6,689 млн голов, овец и коз - на 1%, до 1,312 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 января 2016 года сократилось на 0,8% и составляет 202,447 млн голов.

Напомним, украинская экономика получила более 1,1 млрд грн прямых и косвенных убытков от вспышек эпидемии африканской чумы свиней.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, бездействие Госпродпотребслужбы в вопросах борьбы с АЧС в Украине привело к уничтожению экспортного рынка отечественной свинины.

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