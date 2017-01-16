В Украине в течение 2016 года сократилось поголовье свиней, коров и птицы

КИЕВ. 16 января. УНН. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) по состоянию на 1 января 2017 года составляло 3,675 мл голов, что на 2% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, а поголовье свиней сократилось на 5,5%, передает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.