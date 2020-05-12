В Україні продовжують фіксувати ріст цін на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За місяць алкогольні напої та тютюнові вироби в Україні подорожчали на 0,9%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому, за рік ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 11,8%.
Також, за місяць в Україні досить відчутно зросли ціни на продукти харчування.
Зокрема, макаронні вироби подорожчали на 1,9%, риба та продукти з риби – на 1,1%, хліб і хлібопродукти – на 2,3%, яйця – на 9,4%.
Додамо, що за місяць усі продукти харчування зі списку "соціальних" зросли в ціні.
Як писав УНН, експерти прогнозують, що українці й надалі будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників спиртних напоїв в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").