В Украине продолжают фиксировать рост цен на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. За месяц алкогольные напитки и табачные изделия в Украине подорожали на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, за год цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 11,8%.
Также, за месяц в Украине достаточно ощутимо выросли цены на продукты питания.
В частности, макаронные изделия подорожали на 1,9%, рыба и продукты из рыбы - на 1,1%, хлеб и хлебопродукты - на 2,3%, яйца - на 9,4%.
Добавим, что за месяц все продукты питания из списка "социальных" выросли в цене.
Как писал УНН, эксперты прогнозируют, что украинцы и в дальнейшем будут переходить на отечественный и доступный алкоголь.
Напомним, к ТОП-5 надежных производителей спиртных напитков в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").