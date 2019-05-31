В Україні продали морський буксир у 2 млн грн для виплати боргів по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продав буксир "Інженер Капустін" за 2 млн грн у Скадовську для виплати боргів по зарплаті. Про це повідомила прес-служба ДП "СЕТАМ", передає УНН.
"Державна виконавча служба продала на торгах OpenMarket (ДП "СЕТАМ") лінійний морський буксир "Інженер Капустін" ДП "Скадовський морський торговельний порт" за 1 999 145,60 грн для виплати боргів по зарплаті", - йдеться в повідомленні.
Так, на продаж було виставлено судно "Інженер Капустін" 1977 року випуску.
Довжина судна - 21,50 м, ширина - 5,70 м, осадка корпусу - 1,857 м, дедвейт - 14,2 т. Двигун - дизель.
"Всього по виконавчому провадженню борг складає 4 227 005,55 грн. При цьому, 14 робітникам винні 227 431 грн", - зазначили у "СЕТАМ".
Як повідомляв УНН, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок квітня становила 2,46 млрд грн.
Нагадаємо, "СЕТАМ" продало арештований російський Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн.