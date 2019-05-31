В Украине продали морской буксир в 2 млн грн для выплаты долгов по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продал буксир "Инженер Капустин" за 2 млн грн в Скадовске для выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба ГП "СЕТАМ", передает УНН.
"Государственная исполнительная служба продала на торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ") линейный морской буксир "Инженер Капустин" ГП "Скадовский морской торговый порт" за 1 999 145,60 грн для выплаты долгов по зарплате", - говорится в сообщении.
Так, на продажу было выставлено судно "Инженер Капустин" 1977 года выпуска.
Длина судна - 21,50 м, ширина - 5,70 м, осадка корпуса - 1,857 м, дедвейт - 14,2 т. Двигатель - дизель.
"Всего по исполнительному производству долг составляет 4227 005,55 грн. При этом, 14 работникам должны 227 431 грн", - отметили в "СЕТАМ".
Как сообщал УНН, в Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало апреля составила 2,46 млрд грн.
Напомним, "СЕТАМ" продало арестован российский Boeing B 737/524 по 17 996 665 грн.