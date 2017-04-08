В Україну приїде на Євробачення близько 20 тис. іноземців - В.Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На всі події пісенного конкурсу “Євробачення” до України приїде близько 20 тис. іноземних гостей . Про це сказав в ефірі Українського радіо віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, передає УНН.
“Європейці будуть їхати до нас сміливо і з великим задоволенням. Ми очікуємо до 20 тис. іноземних гостей протягом двох тижнів подій Євробачення”, — переконаний віце-прем’єр.
За словами В.Кириленка, все відбувається планово і, не зважаючи на російські провокації, Україна проведе конкурс на найвищому рівні.
Нагадаємо, понад 27 тис. квитків на Євробачення уже продано.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.