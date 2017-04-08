В Украину приедет на Евровидение около 20 тыс. иностранцев - В.Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На все события песенного конкурса "Евровидение" в Украину приедет около 20 тыс. иностранных гостей. Об этом сказал в эфире Украинского радио вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.
"Европейцы будут ехать к нам смело и с большим удовольствием. Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения", - убежден вице-премьер.
По словам В.Кириленко, все происходит планово и, несмотря на российские провокации, Украина проведет конкурс на высшем уровне.
Напомним, более 27 тыс. билетов на Евровидение уже продано.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.