В Украину приедет на Евровидение около 20 тыс. иностранцев - В.Кириленко

"Европейцы будут ехать к нам смело и с большим удовольствием. Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения", - убежден вице-премьер.

По словам В.Кириленко, все происходит планово и, несмотря на российские провокации, Украина проведет конкурс на высшем уровне.

Напомним, более 27 тыс. билетов на Евровидение уже продано.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.