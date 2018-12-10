В Україні представили нову оптико-прицільну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ізюмський приладобудівний завод, на 100-річчя заснування Національної академії наук України, представив нову вітчизняну розробку – оптико-прицільну станцію ОПСН-И. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український мілітарний порт.
"Під час виставки-презентації науково-технічних розробок і технологій установ НАН України "Наука – обороні та безпеці держави", присвячену ювілейній даті – 100-річчю заснування Національної академії наук України Ізюмський приладобудівний завод представив нову розробку – вітчизняну оптико-прицільну станцію ОПСН-И", - йдеться у повідомленні.
Науково-технічна розробка є складовою частиною системи управління вогнем наземних, повітряних та морських систем.
ОПСН-И має:
• телевізійний канал
• тепловійзійний канал
• лазерний канал управління
• лазерний далекомір
В Україні, декілька років тому, представляли інший аналогічний прилад - ПМ-ЛКТ виробництва підприємства “Фотоприлад” з міста Черкаси.
Нагадаємо, виробництво сучасної та ефективної зброї неможливо без фундаментальних наукових досліджень. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов під час виставки-презентації науково-технічних розробок і технологій установ НАН України “Наука — обороні та безпеці держави”, присвяченої ювілейній даті — 100-річчю заснування Національної академії наук України.