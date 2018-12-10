В Украине представили новую оптико-прицельную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Изюмский приборостроительный завод, на 100-летие основания Национальной академии наук Украины, представил новую отечественную разработку - оптико-прицельную станцию ОПСН-И. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский милитарный порт.
"Во время выставки-презентации научно-технических разработок и технологий учреждений НАН Украины "Наука - обороне и безопасности государства", посвященная юбилейной дате - 100-летию основания Национальной академии наук Украины Изюмский приборостроительный завод представил новую разработку - отечественную оптико-прицельную станцию ОПСН- И", - говорится в сообщении.
Научно-техническая разработка является составной частью системы управления огнем наземных, воздушных и морских систем.
ОПСН-И имеет:
• телевизионный канал
• тепловизионный канал
• лазерный канал управления
• лазерный дальномер
В Украине, несколько лет назад, представляли другой аналогичный прибор - ПМ-ЛКТ производства предприятия "Фотоприбор" из города Черкассы.
Напомним, производство современного и эффективного оружия невозможно без фундаментальных научных исследований. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выставки-презентации научно-технических разработок и технологий учреждений НАН Украины "Наука - обороне и безопасности государства", посвященной юбилейной дате - 100-летию основания Национальной академии наук Украины.