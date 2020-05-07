В Україні повернули у державну власність понад 1200 га земель освітнього призначення

“Офіс Генерального прокурора в суді відстоює дотримання законодавства при використанні земель навчальних закладів. З початку року в судовому порядку у державну власність повернуто та попереджено незаконне використання 1 237 га земель освітнього призначення. Це один із актуальних напрямів представницької діяльності ювенальних прокурорів у сфері охорони дитинства”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що земельні ділянки надаються закладам освіти для використання у навчальному процесі, ведення підсобного сільського господарства на правах постійного користування. Але навчальні заклади не мають права розпоряджатися землею, у тому числі передавати її в оренду іншим особам.

“У той же час, всупереч вимогам законодавства, керівники освітніх закладів укладають із суб’єктами господарювання договори нібито про спільну діяльність або про виконання певних робіт. Проте фактично земельні ділянки передаються у користування господарюючих суб’єктів, які вирощують сільгосппродукцію для своїх потреб чи реалізації”, — зазначається в повідомленні.

Наприклад, за позовом Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області господарським судом визнано недійсним укладений Свеським професійним аграрним ліцеєм договір підряду на виконання науково-технічних робіт, під виглядом якого фактично відбулася незаконна передача приватному підприємству земельної ділянки навчального закладу площею 20 га вартістю понад 3,6 млн грн.

Нагадаємо, на Київщині повернули у державну власність землю вартістю 64 млн гривень.