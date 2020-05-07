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В Украину вернули в государственную собственность более 1200 га земель образовательного назначения

Киев • УНН

 • 11911 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Ювенальные прокуроры с начала года вернули в государственную собственность более 1200 га земель образовательного назначения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

В Украину вернули в государственную собственность более 1200 га земель образовательного назначения

“Офис Генерального прокурора в суде отстаивает соблюдение законодательства при использовании земель учебных заведений. С начала года в судебном порядке в государственную собственность возвращено и предупреждено незаконное использование 1237 га земель образовательного назначения. Это одно из актуальных направлений представительской деятельности ювенальных прокуроров в сфере охраны детства”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что земельные участки предоставляются учебным заведениям для использования в учебном процессе, ведения подсобного сельского хозяйства на правах постоянного пользования. Но учебные заведения не имеют права распоряжаться землей, в том числе передавать его в аренду другим лицам.

“В то же время, вопреки требованиям законодательства, руководители образовательных учреждений заключают с субъектами хозяйствования договоры якобы о совместной деятельности или о выполнении определенных работ. Однако фактически земельные участки передаются в пользование хозяйствующих субъектов, выращивают сельхозпродукцию для своих нужд или реализации”, — отмечается в сообщении.

Например, по иску Шосткинской местной прокуратуры Сумской области хозяйственным судом признано недействительным заключенный Свесским профессиональным аграрным лицеем договор подряда на выполнение научно-технических работ, под видом которого фактически произошла незаконная передача частному предприятию земельного участка учебного заведения площадью 20 га стоимостью более 3,6 млн грн .

Напомним, в Киевской области вернули в государственную собственность землю стоимостью 64 млн гривен.

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