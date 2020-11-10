В Україні постійно проживають понад 9,5 тис. білорусів - міграційна служба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні постійно проживають 9 543 громадянина Республіки Білорусь, на підставі посвідок на постійне проживання. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Державній міграційній службі.
“Кількість громадян Республіки Білорусь, які постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 9 543”, - йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що всього у 2020 році видали 13 тис. 878 посвідок на постійне проживання іноземним громадянам та особам без громадянства.
“Кількість громадян Республіки Білорусь, яким у 2020 році видано посвідки на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 569”, - вказано у відповіді на запит.
Повідомляється, що у 2019 році за аналогічний період білорусам видали 759 посвідок на постійне проживання.
Нагадаємо, МВС Білорусі повідомило про виїзд 13 тис. білорусів до Польщі і України.