В Україні постійно проживають понад 9,5 тис. білорусів - міграційна служба

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні постійно проживають 9 543 громадянина Республіки Білорусь, на підставі посвідок на постійне проживання. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Державній міграційній службі.

“Кількість громадян Республіки Білорусь, які постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 9 543”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що всього у 2020 році видали 13 тис. 878 посвідок на постійне проживання іноземним громадянам та особам без громадянства.

“Кількість громадян Республіки Білорусь, яким у 2020 році видано посвідки на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 569”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що у 2019 році за аналогічний період білорусам видали 759 посвідок на постійне проживання.

Нагадаємо, МВС Білорусі повідомило про виїзд 13 тис. білорусів до Польщі і України.

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