В Украине постоянно проживают более 9,5 тыс. белорусов - миграционная служба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине проживают 9 543 гражданина Республики Беларусь, на основании постоянного вида на жительство. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной миграционной службе.
"Количество граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории Украины на основании постоянного вида на жительство, по состоянию на 1 октября 2020 - 9543", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что всего в 2020 году выдали 13 тыс. 878 постоянных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства.
"Количество граждан Республики Беларусь, которым в 2020 году выдан постоянный вид на жительство, по состоянию на 1 октября 2020 - 569", - указано в ответе на запрос.
Сообщается, что в 2019 году за аналогичный период белорусам выдали 759 постоянных видов на жительство.
Напомним, МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину.