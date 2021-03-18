В Україні понад тисячу осіб захворіли на COVID-19 повторно

Цитата:

“Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як одужалі, і потім через певний час їм знову було поставлено діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто, на 16 число, таких людей 1360. Це за даними обласних лабораторних центрів”, — сказав генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

Деталі

“Звичайно, що у нас немає доказів, оскільки ми секвенування повторних випадків не проводили, що це один і той самий штам вірусу спричинив цю хворобу”, — додав Родина.

При цьому він відзначив, що це свідчить про те, що якщо людина перехворіла коронавірусом, це не означає, що вона не може заразитися повторно.

“Антитіла (імуноглобуліни класу G (IgG) — ред.)... тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців... Якщо людина каже, що у неї є антитіла — це не значить, що вона абсолютно захищена тут і зараз”, — заявив Родина.

При цьому він зауважив, що планується дослідження для визначення наявності антитіл до COVID-19 у населення.

“Планується проведення сероепідеміологічного дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл (у населення — ред.)”, — сказав Родина.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.