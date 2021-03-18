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В Украине более тысячи человек заболели COVID-19 повторно

В Украине более тысячи человек заболели COVID-19 повторно

Киев  •  УНН

 • 16067 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине уже зафиксировано 1360 человек, выздоровевших от коронавирусной болезни, а позже заболевших COVID-19 повторно. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына, передает УНН.

Цитата:

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, таких людей 1360. Это по данным областных лабораторных центров", - сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

Детали

"Конечно, у нас нет доказательств, поскольку мы секвенирование повторных случаев не проводили, что это один и тот же штамм вируса вызвал эту болезнь", - добавил Родына.

При этом он отметил, что это свидетельствует о том, что если человек переболел коронавирусом, это не значит, что он не может заразиться повторно.

"Антитела (иммуноглобулины класса G (IgG) - ред.)... держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев... Если человек говорит, что у него есть антитела - это не значит, что он абсолютно защищен здесь и сейчас", - заявил Родына.

При этом он отметил, что планируется исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения.

"Планируется проведение сероэпидемиологического исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител (у населения - ред.)", - сказал Родына.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине пока не нужен локдаун, а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.

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