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Федоров: в Україні на сьогодні понад 50% людей з числа тих, які відкрили ФОП - зробили це онлайн

Київ • УНН

 • 17209 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні на сьогодні більше 50% людей з числа тих, які відкрили ФОП - зробили це онлайн: у минулому році ця цифра складала 4-6%. Про це заявив на брифінгу віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

"Якщо подивитися рік тому або два роки тому - тільки 4-6% людей відкривали онлайн ФОПи. На сьогодні це більше ніж 50%. Ми кожного разу вимірюємо рівень: наскільки людям подобається послуга і наскільки вона зручна. У нас рівень оцінки 92% із 100%", - сказав Федоров.

За його словами, трошки більше ніж за пів року 150 тис. людей скористалися послугою з відкриття або зміни даних ФОПів.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у Мінцифри, на порталі "Дія" можна стати ФОПом за 10 хвилин - не виходячи із дому. Для цього необхідно заповнивши форму розміром у 12 рядків.

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