Федоров: в Україні на сьогодні понад 50% людей з числа тих, які відкрили ФОП - зробили це онлайн

"Якщо подивитися рік тому або два роки тому - тільки 4-6% людей відкривали онлайн ФОПи. На сьогодні це більше ніж 50%. Ми кожного разу вимірюємо рівень: наскільки людям подобається послуга і наскільки вона зручна. У нас рівень оцінки 92% із 100%", - сказав Федоров.

За його словами, трошки більше ніж за пів року 150 тис. людей скористалися послугою з відкриття або зміни даних ФОПів.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у Мінцифри, на порталі "Дія" можна стати ФОПом за 10 хвилин - не виходячи із дому. Для цього необхідно заповнивши форму розміром у 12 рядків.