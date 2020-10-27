Федоров: в Украине на сегодня более 50% людей из числа тех, которые открыли ФЛП - сделали это онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине на сегодня более 50% людей с числа тех, которые открыли ФЛП - сделали это онлайн: в прошлом году эта цифра составляла 4-6%. Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
"Если посмотреть год назад или два года назад - только 4-6% людей открывали онлайн ФЛП. На сегодня это более 50%. Мы каждый раз измеряем уровень: насколько людям нравится услуга и насколько она удобна. У нас уровень оценки 92% из 100%", - сказал Федоров.
По его словам, чуть больше чем за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП.
Напомним, как ранее сообщали в Минцифры, на портале "Дія" можно стать ФЛП за 10 минут - не выходя из дома. Для этого необходимо заполнив форму размером в 12 строк.