В Україні понад 2,5 млн людей мають певну форму інвалідності - ВООЗ

"Сьогодні - Міжнародний день людей з інвалідністю. Понад мільярд людей у всьому світі та більше ніж 2,5 мільйони людей в Україні мають певну форму інвалідності. У цей день, ВООЗ в Україні й світі сприяє приверненню уваги до проблем осіб з інвалідністю, захисту їх прав та забезпеченню повноцінного включення людей з інвалідністю у життя суспільства", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Нацслужба здоров’я не контрактуватиме медзаклади, які будуть недоступними для осіб з інвалідністю.