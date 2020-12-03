В Україні понад 2,5 млн людей мають певну форму інвалідності - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Понад 1 млрд людей у всьому світі та більше ніж 2,5 мільйони людей в Україні мають певну форму інвалідності. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.
"Сьогодні - Міжнародний день людей з інвалідністю. Понад мільярд людей у всьому світі та більше ніж 2,5 мільйони людей в Україні мають певну форму інвалідності. У цей день, ВООЗ в Україні й світі сприяє приверненню уваги до проблем осіб з інвалідністю, захисту їх прав та забезпеченню повноцінного включення людей з інвалідністю у життя суспільства", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Нацслужба здоров’я не контрактуватиме медзаклади, які будуть недоступними для осіб з інвалідністю.