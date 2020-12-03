В Украине более 2,5 млн человек имеют определенную форму инвалидности - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Более 1 млрд людей во всем мире и более 2,5 миллиона человек в Украине имеют определенную форму инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Всемирной организации здравоохранения в Украине.
"Сегодня - Международный день людей с инвалидностью. Более миллиарда людей во всем мире и более 2,5 миллиона человек в Украине имеют определенную форму инвалидности. В этот день, ВОЗ в Украине и мире способствует привлечению внимания к проблемам лиц с инвалидностью, защиты их прав и обеспечения полноценного включения людей с инвалидностью в жизнь общества", - указано в сообщении.
Напомним, Нацслужба здоровья не собирается контрактировать медучреждения, которые недоступны для лиц с инвалидностью.