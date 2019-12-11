В Україні показник захворюваністі на грип та ГРВІ зменшився на 5,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні показник захворюваності на грип та ГРВІ на 5,8% менше аналогічного періоду минулого сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
"Інтенсивний показник захворюваності на 5,8% менше аналогічного періоду минулого сезону", - йдеться в повідомленні.
Також, з 31 вересня до 8 грудня 2019 року перехворіло 4,0% населення країни.
"Госпіталізовано 40 010 осіб, із них 79,8% — діти віком до 17 років", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, зареєстровано 100 випадків пацієнтів із ГПЗ, серед них методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обстежено 66 осіб, отримано 3 позитивні результати на грип, 2 — грип В, 1 — грип А (Н1)pdm09, та 259 випадків пацієнтів із ТГРІ, серед них методом ПЛР обстежено 137 осіб, отримано 9 позитивних результатів на грип, 8 вірусів грипу типу А(Н3) та 1 — грипу В. "Летальних випадків не зареєстровано. З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинована 208 551 особа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 170 тисяч українців.