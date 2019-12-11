В Украине показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился на 5,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,8% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
"Интенсивный показатель заболеваемости на 5,8% меньше аналогичного периода прошлого сезона", - говорится в сообщении.
Также, с 31 сентября по 8 декабря 2019 переболело 4,0% населения страны.
"Госпитализированы 40010 человек, из них 79,8% - дети до 17 лет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, зарегистрировано 100 случаев пациентов с ГПЗ, среди них методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) обследовано 66 человек, получено 3 положительные результаты гриппом, 2 - грипп В, 1 - грипп А (Н1) pdm09, и 259 случаев пациентов с ТОРИ , в том числе методом ПЦР обследовано 137 человек, получено 9 положительных результатов на грипп, 8 вирусов гриппа типа А (Н3) и 1 - гриппа В. "Летальных исходов не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 208 551 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 170 000 украинцев.