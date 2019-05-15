В Україні подорожчало пшоно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні за квітень подорожчала вся балаклія від 0,1% до 4,6%. Якщо вартість гречки зросла на 0,1%, то пшона — одразу на 4,6%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
“Вся бакалія подорожчала від 0,1% до 4,6%. Виняток склав рис, ціна якого знизилася на 0,5%. Водночас гречка та олія стали дорожче на 0,1%, цукор — на 0,3%, манка — на 0,5%, макарони — на 1%, вартість борошна зросла на 1,1%, ячна крупа — на 1,4%, а пшоно — одразу на 4,6%”, — написав Дорошенко.
Експерт, зазначає, що пшоно є рекордсменом із подорожчання серед усіх соціальних продуктів за останні п’ять років. І воно залишається лідером і надалі.
Нагадаємо, за квітень хлібний кошик в Україні подорожчав на понад 1%.
Як зазначається, за рік вартість борщу з м’ясом зросла на 38,8 грн.