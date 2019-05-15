В Україні подорожчало пшоно

КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні за квітень подорожчала вся балаклія від 0,1% до 4,6%. Якщо вартість гречки зросла на 0,1%, то пшона — одразу на 4,6%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.