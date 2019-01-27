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В Україні подорожчали ковбаси, капуста та хліб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку року в Україні зросла вартість низки соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані інфляційного барометру, передає УНН.

З початку року подорожчали ковбаси – на 6,2%, до 183,4 грн за кг. Також, зросла вартість капусти – на 27%, до 33,2 грн за кг. Хліб пшеничний подорожчав на 9,2%, до 29,6 грн за кг, борошно – на 4,9%, до 14,06 грн за кг. Макарони додали в ціні 4,7% - кілограм продукту коштує 45,5 грн.

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Поряд з цим, з початку року в Україні подешевшало масло – на 1,5%, до 202,1 грн за кг, крупи гречані – на 9,8%, до 19,3 грн за кг, морква – на 10,9%, до 10,8 грн за кг, олія – на 0,06%, до 36,3 грн за кг.

Нагадаємо, за даними НБУ інфляція торік була найнижчою за п'ять років

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