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В Україні подешевшала свинина, молоко та пиво - Держстат

В Україні подешевшала свинина, молоко та пиво - Держстат

Київ • УНН

 • 17382 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. За місяць, з травня до червня, в Україні ціни виробників на свинину, знежирене молоко та пиво знизились. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними Держстату, у період з травня по червень ціни на свинину знизились з 67,2 тис. до 66,9 тис. з тону, ціни на знежирене молоко та сухі вершки знизились з 56,4 тис. за тону до 55,4 тис. за тону, ціни на пиво знизились з 161,8 тис. за тону до 161,7 тис. за тону.

Ціна на негазовану воду знизилась із 40,2 тис. за тону до 38,3 тис. за тону.

При цьому, ціни на яловичину зросли з 75,2 тис. до 76,2 тис. за тону, ціни на курятину зросли з 35,4 тис. до 36,5 тис. за тону, а ціни на яблучний сік зросли з 22,9 тис. за тону до 23,4 тис. за тону.

Ціни на ковбаси, сметану та хліб залишились майже без змін.

Нагадаємо, за місяць в Україні ціни на алкогольні напої залишилися майже на тому ж рівні.

Українські Національні Новини

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