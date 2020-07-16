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В Украине подешевела свинина, молоко и пиво - Госстат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. За месяц, с мая по июнь, в Украине цены производителей на свинину, обезжиренное молоко и пиво снизились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в период с мая по июнь цены на свинину снизились с 67,2 тыс. до 66,9 тыс. за тону, цены на обезжиренное молоко и сухие сливки снизились с 56,4 тыс. за тонну до 55,4 тыс. за тонну, цены на пиво снизились с 161,8 тыс. за тонну до 161,7 тыс. за тонну.

Цена на негазированную воду снизилась с 40,2 тыс. за тонну до 38,3 тыс. за тонну.

При этом, цены на говядину выросли с 75,2 тыс. до 76,2 тыс. за тонну, цены на курятину выросли с 35,4 тыс. до 36,5 тыс. за тонну, а цены на яблочный сок выросли с 22,9 тыс. за тонну до 23,4 тыс. за тонну.

Цены на колбасы, сметану и хлеб остались почти без изменений.

Напомним, за месяц в Украине цены на алкогольные напитки остались почти на том же уровне.

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