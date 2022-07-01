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В Україні почастішали випадки ботулізму: професор Голубовська про те, чи готова країна до спалахів інфекцій

В Україні почастішали випадки ботулізму: професор Голубовська про те, чи готова країна до спалахів інфекцій

Київ • УНН

 • 242120 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні почастішали випадки ботулізму, а в умовах, що виникли в Україні, яка і без того є країною хронічних епідемій, можуть виникнути спалахи й інших інфекційних захворювань. Про те, яка ситуація в країні, і чи може медична система адекватно реагувати на виклики, УНН поговорив із головним інфекціоністом України, заслуженим лікарем, професором Ольгою Голубовською.

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«Судячи зі звернень з регіонів, звичайно, випадки ботулізму явно почастішали. У нас традиційно проблеми із сироваткою. Ми вже багато років возили контрабандну сироватку з росії. Зараз, ясна річ, ніхто це робити не буде. Були закупівлі канадського імуноглобуліну протиботулінічного, але він дуже дорогий», - розповіла Голубовська, додавши, що найбільш оптимальним варіантом могла б бути індійська сироватка, а ідеальним - виготовлення сироватки в Україні, для чого в нашій країні є всі необхідні передумови.

Але, за словами фахівця, проблема не лише в цьому, а в тому, що з часів Супрун сироватка концентрувалася на складі під Києвом, і тепер стала проблемою її доставка до деяких регіонів країни, адже інфраструктура знищена, логістика ускладнилася, а Україна не має таких можливостей, щоб кілька доз сироватки доставляти санавіацією.

За словами Голубовської, зокрема за участю Асоціації інфекціоністів та у діалозі з РНБО, було складено перелік ліків, запас яких має бути в регіонах, і йдеться не лише про протиботулінічну сироватку, а й про цілий спектр препаратів.

«Тому що навіть якщо зруйнується інфраструктура, я вже грубо говорю, але в руках можна взяти і принести, навіть якщо бензину не буде. А якщо воно у Києві перебуває, і немає логістики жодної, то ви ніяк її (сироватку – ред.) не доставите. А це життєрятуючі – по-перше, а по-друге – швидкопомічні засоби. Це невідкладна медична допомога, сироватку не можна день-два-три чекати. При гострому інфекційному захворюванні будь-якому, не лише при ботулізмі, з моменту постановки діагнозу – специфічна медична допомога має бути надана негайно», - пояснила медик.

Але не лише ботулізм становить небезпеку – в Україні, за словами професора, уже спостерігаються спалахи та інші інфекційні захворювання.

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«А зараз нас також чекають спалахи різних інфекційних захворювань, вони вже є. Усе залежить від регіонів. Якщо йдеться про регіони з повністю зруйнованою інфраструктурною – то, звичайно, там насамперед різні кишкові інфекції, тифопаратифозні захворювання. І про це треба думати. Багато говорять про холеру, тому що агломерація Маріуполь-Миколаїв – там у водах виявляють періодично холерний вібріон. Багато різних хвороб. Можливі спалахи дифтерії, вірусних гепатитів, у тому числі гемоконтактних через прискорені випадки переливання крові, збільшення кількості хворих на правець, туберкульоз, а також лептоспіроз і навіть туляремію через збільшення популяції гризунів у зруйнованих регіонах. Лихоманка західного Нілу теж є у нас. І ми з вами знаємо, що кілька років тому спалах у Європі був дуже великий. Ви бачите, що коїться, яка спека, активність комарів. Хантавірусні інфекції, наприклад, у нас теж є, і також може бути їх зростання. Завізні теж різні. Багато наших людей навіть не можуть виїхати зі спекотних країн, не можуть досі приїхати, а вони теж можуть привезти якісь інфекції», - пояснила Голубовська.

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Інфекціоніст також просить не скидати з рахунків і всілякі респіраторні захворювання, включаючи й COVID-19, які можуть поширюватися у скупченні людей. За словами медика, про всілякі інфекційні загрози фахівці інформували представників влади, зокрема Раду нацбезпеки, адже біобезпека – це невід'ємний та важливий елемент національної безпеки. Тим більше у воюючій країні, і тим більше у вік пандемій – Голубовська нагадує, що за прогнозами і ВООЗ, та інших експертних організацій пандемія коронавірусу далеко не остання.

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«Ми маємо бути у плані біологічної безпеки повністю незалежними. Тому що світ зараз стоїть на порозі біологічних викликів. COVID трохи заспокоївся, але будуть нові виклики, пандемії. Генеральний директор ВООЗ уже попередив у минулому році, що буде нова пандемія. Ви бачите, з віспою мавп дуже цікава історія. Ми начебто спокійні, і не повинно бути нічого страшного, і навіть ВООЗ каже, що це не надзвичайна ситуація. Проте у березні минулого року був відповідний тренінг на конференції з біобезпеки організації RMTI. Було ситуативне завдання, вигадане, про пандемію віспи мавп. За сценарієм, за 18 місяців ця пандемія показала себе набагато гірше за ковід – кількість жертв була набагато вищою. І згідно зі сценарієм, саме у травні-червні 2022 року ніхто не звернув уваги на це, а потім пандемія вдарила. Я не знаю, чи вдарить чи не вдарить, але подібний тренінг був за пів року до початку коронавірусної інфекції. Тому до таких заяв, на такому рівні, треба ставитись дуже уважно», - пояснила Голубовська.

За словами інфекціоніста, Україна має людський потенціал протистояти інфекційним хворобам – медиків-професіоналів, зусиллями яких країна пережила пік пандемії ковіду. Але в нашій країні було повністю знищено систему санітарно-епідеміологічної служби, що тягне за собою вкрай негативні наслідки.

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