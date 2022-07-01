В Украине участились случаи ботулизма: профессор Голубовская о том, готова ли страна к вспышкам инфекций

ukru
13:44 • 16774 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 22061 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 33504 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 9233 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 50218 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 55745 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 92576 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116261 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125356 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112831 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 43112 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 95972 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 30108 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 25912 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 28291 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 92576 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 95972 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241876 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271662 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 21306 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116261 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103935 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121666 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124067 просмотра
Актуальное
В Украине участились случаи ботулизма: профессор Голубовская о том, готова ли страна к вспышкам инфекций

В Украине участились случаи ботулизма: профессор Голубовская о том, готова ли страна к вспышкам инфекций

Киев • УНН

 • 242118 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине участились случаи ботулизма, а в сложившихся условиях в Украине, которая и без того является страной хронических эпидемий, могут возникнуть вспышки и других инфекционных заболеваний. О том, какая ситуация сложилась в стране, и может ли медицинская система адекватно реагировать на вызовы, УНН поговорил с главным инфекционистом Украины, заслуженным врачом, профессором Ольгой Голубовской.

Цитата

«Судя по обращениям из регионов, конечно, случаи ботулизма явно участились. У нас традиционно проблемы с сывороткой. Мы уже много-много лет возили контрабандную сыворотку из россии. Сейчас, понятное дело, никто это делать не будет. Были закупки канадского иммуноглобулина противоботулинического, но он очень дорогой», - рассказала Голубовская, добавив, что наиболее оптимальным вариантом могла бы быть индийская сыворотка, а идеальным – изготовление сыворотки в Украине, для чего в нашей стране есть все необходимые предпосылки.

Но, по словам специалиста, проблема не только в этом, а в том, что со времен Супрун сыворотка концентрировалась на складе под Киевом, и теперь стало проблемой ее доставка в некоторые регионы страны, ведь инфраструктура уничтожена, логистика осложнилась, а Украина не располагает такими возможностями, чтобы несколько доз сыворотки доставлять санавиацией.

По словам Голубовской, в частности с участием Ассоциации инфекционистов и в диалоге с СНБО, был составлен перечень лекарств, запас которых должен быть в регионах, и речь идет не только о противоботулинической сыворотке, а о целом спектре препаратов.

«Потому что даже если разрушится инфраструктура, я уже грубо говорю, но в руках можно взять и принести, даже если бензина не будет. А если оно в Киеве находится, и нет логистики никакой, то вы никак ее (сыворотку – ред.) не доставите. А это жизнеспасающие – во-первых, а во-вторых – скоропомощные средства. Это неотложная медицинская помощь, сывортку нельзя день-два-три ждать. При остром инфекционном заболевании любом, не только при ботулизме, с момента постановки диагноза – специфическая медицинская помощь должна быть оказана немедленно», - пояснила медик.

Но не только ботулизм представляет опасность – в Украине, по словам профессора, уже наблюдаются вспышки и других инфекционных заболеваний.

Цитата

«А сейчас нас тоже ждут вспышки разных инфекционных заболеваний, они уже есть. Всё зависит от регионов. Если речь идёт о регионах с полностью разрушенной инфраструктурной – то, конечно, там в первую очередь различные кишечные инфекции, тифопаратифозные заболевания. И об этом нужно думать. Много говорят о холере, потому что агломерация Мариуполь-Николаев – там в водах обнаруживают периодически холерный вибрион. Много разных заболеваний. Возможны вспышки дифтерии, вирусных гепатитов, в т.ч. гемоконтактных из-за учащенных случаев переливания крови, увеличения количества больных столбняком, туберкулёзом, а также лептоспирозом и даже туляремии из-за увеличения популяции грызунов в разрушенных регионах. Лихорадка западного Нила тоже есть у нас. И мы с вами знаем, что несколько лет назад вспышка в Европе была очень большая. Вы видите, что творится, какая жара, активность комаров. Хантавирусные инфекции, например, у нас тоже есть, и тоже может быть их рост. Завозные, тоже, всевозможные. Многие наши люди даже не могут выехать из жарких стран, не могут до сих пор приехать, а они тоже могут привезти какие-то инфекции», - пояснила Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза холеры: в Мариуполе оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи

Инфекционист также просит не сбрасывать со счетов и всевозможные респираторные заболевания, включая и COVID-19, которые легко могут распространяться в скоплении людей. По словам медика, про всевозможные инфекционные угрозы специалисты информировали представителей власти, в частности Совет нацбезопасности, ведь биобезопасность – это неотъемлемый и важный элемент национальной безопасности. Тем более в воюющей стране, и уж тем более в век пандемий – Голубовская напоминает, что по прогнозам и ВООЗ, и других экспертных организаций пандемия коронавируса далеко не последняя.

Цитата

«Мы должны быть в плане биологической безопасности полностью независимыми. Потому что мир сейчас стоит на пороге биологических вызовов. COVID немножко успокоился, но будут новые вызовы, пандемии. Генеральный директор ВООЗ уже предупредил в прошлом году, что будет новая пандемия. Вы видите, с оспой обезьян очень интересная история. Мы вроде бы спокойны, и не должно быть ничего страшного, и даже ВОЗ говорит, что это не чрезвычайная ситуация. Но тем не менее, в марте прошлого года был соответствующий тренинг на конференции по биобезопасности организации RMTI. Была ситуативная задача, вымышленная, о пандемии оспы обезьян. По сценарию, за 18 месяцев эта пандемия показала себя гораздо хуже ковида – число жертв было гораздо выше. И согласно сценарию, именно в мае-июне 2022 года никто не обратил внимания на это, а потом пандемия ударила. Я не знаю, ударит или не ударит, но подобный тренинг был за полгода до начала коронавирусной инфекции. Поэтому к таким заявлениям, на таком уровне, надо относиться очень внимательно», - пояснила Голубовская.

По словам инфекциониста, Украина имеет человеческий потенциал противостоять инфекционным болезням – медиков-профессионалов, усилиями которых страна пережила пик пандемии ковида. Но в нашей стране была полностью уничтожена система санитарно-эпидемиологической службы, что влечет за собой крайне негативные последствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года в Украине зафиксировали более 80 случаев болезни Лайма

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы