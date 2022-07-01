В Украине участились случаи ботулизма: профессор Голубовская о том, готова ли страна к вспышкам инфекций

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«Судя по обращениям из регионов, конечно, случаи ботулизма явно участились. У нас традиционно проблемы с сывороткой. Мы уже много-много лет возили контрабандную сыворотку из россии. Сейчас, понятное дело, никто это делать не будет. Были закупки канадского иммуноглобулина противоботулинического, но он очень дорогой», - рассказала Голубовская, добавив, что наиболее оптимальным вариантом могла бы быть индийская сыворотка, а идеальным – изготовление сыворотки в Украине, для чего в нашей стране есть все необходимые предпосылки.

Но, по словам специалиста, проблема не только в этом, а в том, что со времен Супрун сыворотка концентрировалась на складе под Киевом, и теперь стало проблемой ее доставка в некоторые регионы страны, ведь инфраструктура уничтожена, логистика осложнилась, а Украина не располагает такими возможностями, чтобы несколько доз сыворотки доставлять санавиацией.

По словам Голубовской, в частности с участием Ассоциации инфекционистов и в диалоге с СНБО, был составлен перечень лекарств, запас которых должен быть в регионах, и речь идет не только о противоботулинической сыворотке, а о целом спектре препаратов.

«Потому что даже если разрушится инфраструктура, я уже грубо говорю, но в руках можно взять и принести, даже если бензина не будет. А если оно в Киеве находится, и нет логистики никакой, то вы никак ее (сыворотку – ред.) не доставите. А это жизнеспасающие – во-первых, а во-вторых – скоропомощные средства. Это неотложная медицинская помощь, сывортку нельзя день-два-три ждать. При остром инфекционном заболевании любом, не только при ботулизме, с момента постановки диагноза – специфическая медицинская помощь должна быть оказана немедленно», - пояснила медик.

Но не только ботулизм представляет опасность – в Украине, по словам профессора, уже наблюдаются вспышки и других инфекционных заболеваний.

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«А сейчас нас тоже ждут вспышки разных инфекционных заболеваний, они уже есть. Всё зависит от регионов. Если речь идёт о регионах с полностью разрушенной инфраструктурной – то, конечно, там в первую очередь различные кишечные инфекции, тифопаратифозные заболевания. И об этом нужно думать. Много говорят о холере, потому что агломерация Мариуполь-Николаев – там в водах обнаруживают периодически холерный вибрион. Много разных заболеваний. Возможны вспышки дифтерии, вирусных гепатитов, в т.ч. гемоконтактных из-за учащенных случаев переливания крови, увеличения количества больных столбняком, туберкулёзом, а также лептоспирозом и даже туляремии из-за увеличения популяции грызунов в разрушенных регионах. Лихорадка западного Нила тоже есть у нас. И мы с вами знаем, что несколько лет назад вспышка в Европе была очень большая. Вы видите, что творится, какая жара, активность комаров. Хантавирусные инфекции, например, у нас тоже есть, и тоже может быть их рост. Завозные, тоже, всевозможные. Многие наши люди даже не могут выехать из жарких стран, не могут до сих пор приехать, а они тоже могут привезти какие-то инфекции», - пояснила Голубовская.

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Инфекционист также просит не сбрасывать со счетов и всевозможные респираторные заболевания, включая и COVID-19, которые легко могут распространяться в скоплении людей. По словам медика, про всевозможные инфекционные угрозы специалисты информировали представителей власти, в частности Совет нацбезопасности, ведь биобезопасность – это неотъемлемый и важный элемент национальной безопасности. Тем более в воюющей стране, и уж тем более в век пандемий – Голубовская напоминает, что по прогнозам и ВООЗ, и других экспертных организаций пандемия коронавируса далеко не последняя.

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«Мы должны быть в плане биологической безопасности полностью независимыми. Потому что мир сейчас стоит на пороге биологических вызовов. COVID немножко успокоился, но будут новые вызовы, пандемии. Генеральный директор ВООЗ уже предупредил в прошлом году, что будет новая пандемия. Вы видите, с оспой обезьян очень интересная история. Мы вроде бы спокойны, и не должно быть ничего страшного, и даже ВОЗ говорит, что это не чрезвычайная ситуация. Но тем не менее, в марте прошлого года был соответствующий тренинг на конференции по биобезопасности организации RMTI. Была ситуативная задача, вымышленная, о пандемии оспы обезьян. По сценарию, за 18 месяцев эта пандемия показала себя гораздо хуже ковида – число жертв было гораздо выше. И согласно сценарию, именно в мае-июне 2022 года никто не обратил внимания на это, а потом пандемия ударила. Я не знаю, ударит или не ударит, но подобный тренинг был за полгода до начала коронавирусной инфекции. Поэтому к таким заявлениям, на таком уровне, надо относиться очень внимательно», - пояснила Голубовская.

По словам инфекциониста, Украина имеет человеческий потенциал противостоять инфекционным болезням – медиков-профессионалов, усилиями которых страна пережила пик пандемии ковида. Но в нашей стране была полностью уничтожена система санитарно-эпидемиологической службы, что влечет за собой крайне негативные последствия.

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