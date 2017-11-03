В Україні планують змінити систему підготовки оперативників кримінального розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національна поліція планує повністю змінити систему підготовки працівників кримінального розшуку. Про це на нараді заявив керівник відомства Сергій Князєв, передає УНН із посиланням на Департамент комунікації НПУ.
“Новації торкнуться системи підбору і навчання молодих оперативників, а також створення нових структур, які активно боротимуться з організованою злочинністю”, — сказав Князєв.
За його словами, 75-80% кандидатів приходитимуть на посади після певного періоду служби в підрозділах патрульної поліції. Таким чином, йдучи на службу, кандидат матиме певний досвід роботи.
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Водночас решта кандидатів — 20-25% від необхідної кількості оперативників, отримуватимуть спеціалізовану освіту. Після отримання освіти молодих оперативників навчатимуть їхні досвідчені колеги.
“Ви повинні навчити, адже саме ви і є тим "кістяком", який сформує та навчить нове покоління українських поліцейських”, — наголосив Князєв.
Окремо глава Нацполіції зупинився на новаціях, впровадження яких планується у відомстві найближчим часом. Зокрема, йдеться про приведення у відповідність до сучасних вимог тієї нормативної бази, якою керуються правоохоронці у своїй роботі. Крім того, планується створення поліцейських підрозділів, які більш активно протидіятимуть злочинності. Однією з таких форм роботи є утворення інституту детективів поліції.
“Ми плануємо переформатувати роботу карного розшуку — створюємо повністю новий підрозділ. Туди увійдуть найкращі працівники, 70 відсотків з яких — це оперативники, а ще 30 відсотків — слідчі”, — зазначив Князєв.