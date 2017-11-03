В Україні планують змінити систему підготовки оперативників кримінального розшуку

“Новації торкнуться системи підбору і навчання молодих оперативників, а також створення нових структур, які активно боротимуться з організованою злочинністю”, — сказав Князєв.

За його словами, 75-80% кандидатів приходитимуть на посади після певного періоду служби в підрозділах патрульної поліції. Таким чином, йдучи на службу, кандидат матиме певний досвід роботи.

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Водночас решта кандидатів — 20-25% від необхідної кількості оперативників, отримуватимуть спеціалізовану освіту. Після отримання освіти молодих оперативників навчатимуть їхні досвідчені колеги.

“Ви повинні навчити, адже саме ви і є тим "кістяком", який сформує та навчить нове покоління українських поліцейських”, — наголосив Князєв.

Окремо глава Нацполіції зупинився на новаціях, впровадження яких планується у відомстві найближчим часом. Зокрема, йдеться про приведення у відповідність до сучасних вимог тієї нормативної бази, якою керуються правоохоронці у своїй роботі. Крім того, планується створення поліцейських підрозділів, які більш активно протидіятимуть злочинності. Однією з таких форм роботи є утворення інституту детективів поліції.

“Ми плануємо переформатувати роботу карного розшуку — створюємо повністю новий підрозділ. Туди увійдуть найкращі працівники, 70 відсотків з яких — це оперативники, а ще 30 відсотків — слідчі”, — зазначив Князєв.