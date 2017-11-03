В Украине планируют изменить систему подготовки оперативников уголовного розыска

"Новации коснутся системы подбора и обучения молодых оперативников, а также создания новых структур, которые активно бороться с организованной преступностью", - сказал Князев.

По его словам, 75-80% кандидатов будут приходить на должности после определенного периода службы в подразделениях патрульной полиции. Таким образом, идя на службу, кандидат будет иметь определенный опыт работы.

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В то же время остальные кандидаты - 20-25% от необходимого количества оперативников, будут получать специализированное образование. После получения образования молодых оперативников будут учить их опытные коллеги.

"Вы должны научить, ведь именно вы и являетесь тем "костяком", который сформирует и научит новое поколение украинских полицейских", - отметил Князев.

Отдельно глава Нацполиции остановился на новациях, внедрение которых планируется в ведомстве в ближайшее время. В частности, речь идет о приведении в соответствие с современными требованиями той нормативной базы, которой руководствуются правоохранители в своей работе. Кроме того, планируется создание полицейских подразделений, которые более активно будут противодействовать преступности. Одной из таких форм работы является создание института детективов полиции.

"Мы планируем переформатировать работу уголовного розыска - создаем полностью новое подразделение. Туда войдут лучшие работники, 70 процентов из которых - это оперативники, а еще 30 процентов - следователи", - отметил Князев.