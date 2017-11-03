В Украине планируют изменить систему подготовки оперативников уголовного розыска
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальная полиция планирует полностью изменить систему подготовки работников уголовного розыска. Об этом на совещании заявил руководитель ведомства Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации НПУ.
"Новации коснутся системы подбора и обучения молодых оперативников, а также создания новых структур, которые активно бороться с организованной преступностью", - сказал Князев.
По его словам, 75-80% кандидатов будут приходить на должности после определенного периода службы в подразделениях патрульной полиции. Таким образом, идя на службу, кандидат будет иметь определенный опыт работы.
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В то же время остальные кандидаты - 20-25% от необходимого количества оперативников, будут получать специализированное образование. После получения образования молодых оперативников будут учить их опытные коллеги.
"Вы должны научить, ведь именно вы и являетесь тем "костяком", который сформирует и научит новое поколение украинских полицейских", - отметил Князев.
Отдельно глава Нацполиции остановился на новациях, внедрение которых планируется в ведомстве в ближайшее время. В частности, речь идет о приведении в соответствие с современными требованиями той нормативной базы, которой руководствуются правоохранители в своей работе. Кроме того, планируется создание полицейских подразделений, которые более активно будут противодействовать преступности. Одной из таких форм работы является создание института детективов полиции.
"Мы планируем переформатировать работу уголовного розыска - создаем полностью новое подразделение. Туда войдут лучшие работники, 70 процентов из которых - это оперативники, а еще 30 процентов - следователи", - отметил Князев.