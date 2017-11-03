В Украине планируют изменить систему подготовки оперативников уголовного розыска

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4428 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66102 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133765 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111200 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109050 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
В Украине планируют изменить систему подготовки оперативников уголовного розыска

В Украине планируют изменить систему подготовки оперативников уголовного розыска

Киев  •  УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальная полиция планирует полностью изменить систему подготовки работников уголовного розыска. Об этом на совещании заявил руководитель ведомства Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации НПУ.

"Новации коснутся системы подбора и обучения молодых оперативников, а также создания новых структур, которые активно бороться с организованной преступностью", - сказал Князев.

По его словам, 75-80% кандидатов будут приходить на должности после определенного периода службы в подразделениях патрульной полиции. Таким образом, идя на службу, кандидат будет иметь определенный опыт работы.

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В то же время остальные кандидаты - 20-25% от необходимого количества оперативников, будут получать специализированное образование. После получения образования молодых оперативников будут учить их опытные коллеги.

"Вы должны научить, ведь именно вы и являетесь тем "костяком", который сформирует и научит новое поколение украинских полицейских", - отметил Князев.

Отдельно глава Нацполиции остановился на новациях, внедрение которых планируется в ведомстве в ближайшее время. В частности, речь идет о приведении в соответствие с современными требованиями той нормативной базы, которой руководствуются правоохранители в своей работе. Кроме того, планируется создание полицейских подразделений, которые более активно будут противодействовать преступности. Одной из таких форм работы является создание института детективов полиции.

"Мы планируем переформатировать работу уголовного розыска - создаем полностью новое подразделение. Туда войдут лучшие работники, 70 процентов из которых - это оперативники, а еще 30 процентов - следователи", - отметил Князев.

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