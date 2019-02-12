В Україні планують запровадити уніфікований ритуал поховання військових

"Гідний наших захисників, уніфікований ритуал поховання загиблих має бути впроваджений по всій Україні. Про це йшлося під час зустрічі з представниками силових структур, фахівцями Українського інституту національної пам'яті та радником заступника голови Адміністрації Президента Василя Павлова", - повідомила Фріз.

Крім того, Фріз запропонувала створити робочу групу для обговорення алгоритму дій, що дозволить врегулювати питання, які пов’язані з церемоніалом поховання військовослужбовців та ветеранів.

"Ми маємо впровадити систему, яка передбачатиме чіткий механізм дій від порядку оповіщення до захоронення. Це питання для нас є пріоритетним, адже я маю багато звернень як від діючих військовослужбовців, так і від ветеранів щодо необхідності процедурного врегулювання, яке б відповідало належному вшануванню пам’яті наших воїнів", - зазначила Фриз.

Вона додала, що було обговорено питання щодо необхідної уніфікації військових секторів на кладовищах. У першу чергу, це стосується кладовищ Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей, на яких було поховано військових, серед яких є навіть станом на сьогодні ще не ідентифіковані.

"Всі учасники зустрічі одностайно погодилися з тим, що впроваджений ритуал має розповсюджуватися на всіх захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет і незалежність України в різні часи", - додала Фриз.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити програму психологічної підтримки військових.