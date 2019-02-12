В Украине планируют ввести унифицированный ритуал погребения военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине планируют ввести унифицированный ритуал погребения военнослужащих и ветеранов. Об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Достойный наших защитников, унифицированный ритуал погребения погибших должен быть внедрен по всей Украине. Об этом шла речь во время встречи с представителями силовых структур, специалистами Украинского института национальной памяти и советником заместителя главы Администрации Президента Василия Павлова", - сообщила Фриз.
Кроме того, Фриз предложила создать рабочую группу для обсуждения алгоритма действий, который позволит урегулировать вопросы, связанные с церемониалом захоронения военнослужащих и ветеранов.
"Мы должны внедрить систему, которая будет предусматривать четкий механизм действий от порядка оповещения до захоронения. Этот вопрос для нас является приоритетным, ведь есть много обращений как от действующих военнослужащих, так и от ветеранов о необходимости процедурного урегулирования, которое бы соответствовало должном чествованию памяти наших воинов", - отметила Фриз.
Она добавила, что обсуждался вопрос о необходимой унификации военных секторов на кладбищах. В первую очередь, это касается кладбищ Днепропетровской, Запорожской и Луганской областей, на которых были захоронены военные, среди которых есть даже на сегодня еще не идентифицированные.
"Все участники встречи единодушно согласились с тем, что внедренный ритуал должен распространяться на всех защитников, отдавших жизнь защищая суверенитет и независимость Украины в разные времена", - добавила Фриз.
Напомним, в Украине хотят создать программу психологической поддержки военных.