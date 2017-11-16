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В Україні планують ввести електронний арешт рахунків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство юстиції запроваджуватиме електронний арешт рахунків, використовуючи хорватський досвід. Про це повідомив директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Олександр Олійник після робочого візиту до Хорватії, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Міністерство юстиції перейматиме досвід Хорватії у запровадженні системи електронних арештів банківських рахунків", - цитує прес-служба О.Олійника.

За його словами, фінансове агентство, яке є провідною хорватською компанією у сфері фінансового посередництва, має можливість надавати банкам електронне розпорядження щодо блокування коштів протягом 60 хвилин. Оскільки сам процес відбувається протягом декількох хвилин, у боржника немає можливості вивести кошти з рахунків.

При цьому заступник міністра юстиції Сергій Шкляр зауважив, що запровадження єдиної системи електронних арештів банківських рахунків суттєво сприятиме покращенню ситуації з виконанням судових рішень, адже незважаючи на те, що в рамках реформи примусового виконання рішень встановлено чіткі та максимально короткі строки вчинення виконавчих дій, постанови про арешт коштів боржника все одно скеровуються виконавцями в банківські установи поштою або доставляються особисто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мін'юсті заявили, що приватні виконавці не стануть колекторами

Він також додав, що для ефективного виконання судових рішень в Україні було запроваджено інститут приватних виконавців. Наразі 73 особи включені до Єдиного реєстру приватних виконавців України і уже розпочали свою роботу. 

Нагадаємо, майже 600 осіб закінчили курси приватних виконавців.

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