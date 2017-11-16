В Украине планируют ввести электронный арест счетов

"Министерство юстиции перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов", - цитирует пресс-служба А.Олейника.

По его словам, финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Поскольку сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов.

При этом заместитель министра юстиции Сергей Шкляр отметил, что введение единой системы электронных арестов банковских счетов будет существенно способствовать улучшению ситуации с исполнением судебных решений, ведь несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минюсте заявили, что частные исполнители не станут коллекторами

Он также добавил, что для эффективного исполнения судебных решений в Украине был введен институт частных исполнителей. Сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу.

Напомним, почти 600 человек закончили курсы частных исполнителей.