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В Украине планируют ввести электронный арест счетов

В Украине планируют ввести электронный арест счетов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство юстиции будет вводить электронный арест счетов, используя хорватский опыт. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник после рабочего визита в Хорватию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство юстиции перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов", - цитирует пресс-служба А.Олейника.

По его словам, финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Поскольку сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов.

При этом заместитель министра юстиции Сергей Шкляр отметил, что введение единой системы электронных арестов банковских счетов будет существенно способствовать улучшению ситуации с исполнением судебных решений, ведь несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично.

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Он также добавил, что для эффективного исполнения судебных решений в Украине был введен институт частных исполнителей. Сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу. 

Напомним, почти 600 человек закончили курсы частных исполнителей.

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