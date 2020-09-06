В Україні підприємці відзначають професійне свято

Економічна діяльність в Україні реалізується в різних формах власності (державної, комунальної, колективної, приватної) і різноманітних організаційно-правових формах господарювання.

Конституція України у статті 42 проголосила право кожного громадянина на заняття видами підприємницької діяльності, які не є прерогативою держави або не заборонені законом. До законодавчих актів з цих питань слід, насамперед, віднести Закони України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства”, “Про господарські товариства”, в яких визначаються загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення подібної діяльності.

Як повідомляв УНН, 5 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.