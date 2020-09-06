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В Украине предприниматели отмечают профессиональный праздник

Киев • УНН

 • 34085 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя, который установлен Указом Президента № 1110/98 от 5 октября 1998 года. В этом году праздник приходится на 6 сентября, передает УНН.

В Украине предприниматели отмечают профессиональный праздник

Экономическая деятельность в Украине реализуется в различных формах собственности (государственной, коммунальной, коллективной, частной) и различных организационно-правовых формах хозяйствования.

Конституция Украины в статье 42 провозгласила право каждого гражданина на занятие видами предпринимательской деятельности, которые не являются прерогативой государства или не запрещены законом. К законодательным актам по этим вопросам следует, прежде всего, отнести Законы Украины “О собственности”, “О предпринимательстве”, “О предприятиях”, “О хозяйственных обществах”, в которых определяются общие правовые, экономические и социальные основы ведения подобной деятельности.

Как сообщал УНН, 5 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета.

Украинские Национальные Новости

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