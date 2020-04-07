В Україні під час карантину у посиленому режимі працюють понад 40 тис. соцпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні під час карантинних заходів у посиленому режимі працюють понад 40 тисяч соціальних працівників. Вони надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
“Понад 40 тисяч соціальних працівників, незважаючи на посилені карантинні заходи, продовжують працювати у посиленому режимі, та щоденно дбають про те, щоб в умовах карантину громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, сім’ї у складних життєвих обставинах отримували необхідні соціальні послуги”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема вказано, що понад 30 тис. соціальних працівників забезпечують людей похилого віку та осіб з інвалідністю продуктами харчування, медикаментами, допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, прибирати.
“Також понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають паліативну допомогу в установах та закладах, в яких тимчасово або постійно проживають або перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, бездомні особи та інші вразливі верстви населення. Щоденно закладами та установами системи соціального захисту населення здійснюються заходи щодо виявлення громадян, які потребують допомоги”, — вказано у повідомленні.
Зокрема, вказано, що КМДА виявило близько 25 тис. самотніх людей похилого віку і осіб з інвалідністю, що потребують соціальних послуг.
Нагадаємо, уряд підтримав надбавки пенсіонерам у зв’язку з COVID-19.