В Украине во время карантина в усиленном режиме работают более 40 тыс. соцработников

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине во время карантинных мероприятий в усиленном режиме работают более 40 тысяч социальных работников. Они предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.