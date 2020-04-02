В Україні перевірили електропостачання медичних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Держенергонагляд здійснює моніторинг виконання робіт з приведення зовнішніх схем електропостачання та автономних джерел живлення медичних закладів до вимог нормативних документів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної інспекції енергетичного нагляду України.
“23-26 березня 2020 року Держенергонагляд спільно з ліцензіатами з розподілу електричної енергії здійснив моніторинг та оцінку технічного стану об’єктів електричних мереж напругою 0,4-10 (6) кВ, через які здійснюється електропостачання медичних закладів, а також відповідність фактичної схеми живлення зазначених закладів категорії з надійності електропостачання та забезпеченості резервними автономними джерелами живлення”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за цей період було вибірково перевірено відповідність вимогам нормативних документів у галузі електроенергетики та технічного стану об’єктів електричних мереж, через які здійснюється електропостачання 568 медичних закладів на території 24-х областей та міста Київ.
Повідомляється, що моніторинг об’єктів електричних мереж, якими здійснюється електропостачання медичних закладів, проводиться з метою забезпечення виконання ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, постанови Кабінету міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” та на виконання доручення Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Нагадаємо, протягом карантину Національна служба здоров’я буде надавати кошти закладам охорони здоров’я відповідно до кількості наданих послуг.