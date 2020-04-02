В Украине проверили электроснабжение медицинских учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Госэнергонадзор осуществляет мониторинг выполнения работ по приведению внешних схем электроснабжения и автономных источников питания медицинских учреждений в соответствие с требованиями нормативных документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
"23-26 марта 2020 года Госэнергонадзор совместно с лицензиатами по распределению электрической энергии осуществил мониторинг и оценку технического состояния объектов электрических сетей напряжением 0,4-10 (6) кВ, по которым осуществляется электроснабжение медицинских учреждений, а также соответствие фактической схемы питания указанных заведений категории по надежности электроснабжения и обеспеченности резервными автономными источниками питания", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за этот период было выборочно проверено соответствие требованиям нормативных документов в области электроэнергетики и технического состояния объектов электрических сетей, через которые осуществляется электроснабжение 568 медицинских учреждений на территории 24-х областей и города Киев.
Сообщается, что мониторинг объектов электрических сетей, через которые осуществляется электроснабжение медицинских учреждений, проводится с целью обеспечения выполнения ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней", постановления Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" и во исполнение поручения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Напомним, в течение карантина Национальная служба здоровья будет предоставлять средства учреждениям здравоохранения в соответствии с количеством предоставляемых услуг.