В Україні оцінили рівень громадської активності як середній – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Представники громадських організацій оцінюють рівень розвитку громадянського суспільства в Україні як середній. Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?", передає УНН.
"Опитані представники громадських організацій загалом оцінили теперішній рівень розвитку громадянського суспільства в Україні як середній", - йдеться у результатах опитування.
Проте експерти зазначили, що спалах епідемії мав деякий вплив на громадянську активність людей, не погодилися із цим лише близько 20%.
Також половина опитаних бачить нові можливості для розвитку громадської активності у період пандемії COVID-19. Основними можливостями було виокремлено: налагодження співпраці з використанням новітніх технологій та дистанційних форматів, допомога вразливим групам населення та консультування, а також боротьба із фейками.
Додамо, що опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" з 15 квітня по 1 травня 2020 року серед представників громадських організацій. Загалом отримано 75 відповідей.
Як раніше повідомляв УНН, половина представників громадських організацій вважають, що пандемія коронавірусу примножила у суспільстві зв’язки, солідарність та взаємодовіру.