В Украине оценили уровень общественной активности как средний - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Представители общественных организаций оценивают уровень развития гражданского общества в Украине как средний. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "Гражданское общество в условиях пандемии COVID-19: как общественные организации справляются с новой реальностью?", передает УНН.
"Опрошенные представители общественных организаций в общем оценили нынешний уровень развития гражданского общества в Украине как средний", - говорится в результатах опроса.
Однако эксперты отметили, что вспышка эпидемии имела некоторое влияние на гражданскую активность людей, не согласились с этим только около 20%.
Также половина опрошенных видит новые возможности для развития общественной активности в период пандемии COVID-19. Основными возможностями были выделены: налаживание сотрудничества с использованием новейших технологий и дистанционных форматов, помощь уязвимым группам населения и консультирование, а также борьба с фейками.
Добавим, что опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" с 15 апреля по 1 мая 2020 года среди представителей общественных организаций. В общем получено 75 ответов.
Как ранее сообщал УНН, половина представителей общественных организаций считают, что пандемия коронавируса умножила в обществе связи, солидарность и взаимодоверие.