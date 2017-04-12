В Україні оприлюднили рейтинг задоволеності якістю життя у містах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Місто Вінниця вже третій рік поспіль лідирує у рейтингу оцінки рівня задоволеності якістю життя жителів міст України. Про це з посиланням на дані Міжнародного республіканського інституту повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter, передає УНН.
"Третій рік проводиться така оцінка і третій рік поспіль Вінниця - лідер", - написав В.Гройсман.
Згідно з наведеними у рейтингу даними, друге місце зайняв Харків, третє - Луцьк.
При цьому у десятку в порядку спадання увійшли також Рівне, Тернопіль, Маріуполь, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Житомир.
Нагадаємо, у минулому році Вінниця також була лідером серед міст України за якістю життя і послуг згідно з даними Міжнародного республіканського інституту.