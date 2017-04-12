В Украине обнародовали рейтинг удовлетворенности качеством жизни в городах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Город Винница уже третий год подряд лидирует в рейтинге оценки уровня удовлетворенности качеством жизни жителей городов Украины. Об этом со ссылкой на данные Международного республиканского института сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter, передает УНН.
"Третий год проводится такая оценка и третий год подряд Винница - лидер", - написал В.Гройсман.
Согласно приведенным в рейтинге данным, второе место занял Харьков, третье - Луцк.
При этом в десятку в порядке убывания вошли также Ровно, Тернополь, Мариуполь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Житомир.
Напомним, в прошлом году Винница также была лидером среди городов Украины по качеству жизни и услуг согласно данным Международного республиканского института.