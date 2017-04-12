В Украине обнародовали рейтинг удовлетворенности качеством жизни в городах

"Третий год проводится такая оценка и третий год подряд Винница - лидер", - написал В.Гройсман.

Согласно приведенным в рейтинге данным, второе место занял Харьков, третье - Луцк.

При этом в десятку в порядке убывания вошли также Ровно, Тернополь, Мариуполь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Житомир.

Напомним, в прошлом году Винница также была лидером среди городов Украины по качеству жизни и услуг согласно данным Международного республиканского института.