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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження щодо гроз, граду та шквалів у західних, Житомирській та Вінницькій областях на п'ятницю, 24 травня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.

Раніше активний атмосферний фронт приніс грози на захід України.

Нагадаємо, більшу частину України накриють дощі.

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