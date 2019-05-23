В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження щодо гроз, граду та шквалів у західних, Житомирській та Вінницькій областях на п'ятницю, 24 травня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Раніше активний атмосферний фронт приніс грози на захід України.
Нагадаємо, більшу частину України накриють дощі.