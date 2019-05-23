В Украине объявили штормовое предупреждение

"24 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Ранее активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.

Напомним, большую часть Украины накроют дожди.