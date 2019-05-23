В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалов в западных, Житомирской и Винницкой областях на пятницу, 24 мая. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"24 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Ранее активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.
Напомним, большую часть Украины накроют дожди.