В Україні оголосили штормове попередження

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24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що у Київській області та Києві завтра вдень пориви вітру 15-20 м/с.

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Вершину Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах засипає снігом, тримається мороз.