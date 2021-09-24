В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження на п’ятницю, 24 вересня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що у Київській області та Києві завтра вдень пориви вітру 15-20 м/с.
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