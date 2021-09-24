В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение на пятницу, 24 сентября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях местами 25-30 м / с (И уровень опасности, желтый).
Отмечается, что в Киевской области и Киеве завтра днем порывы ветра 15-20 м / с.
Напомним
Вершину Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах засыпает снегом , держится мороз.