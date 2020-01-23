В Україні оголосили попередження про сильний вітер

"За даними Укргідрометцентру, 23 січня в Україні, по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - повідомили у відомстві.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:



усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;



якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;



у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;



уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.



Нагадаємо, 23 січня в Україні від 9° морозу до 6° тепла.