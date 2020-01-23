В Україні оголосили попередження про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні на четвер, 23 січня, оголосили попередження через сильний вітер. Про це УНН повідомили в пресслужбі ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 23 січня в Україні, по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - повідомили у відомстві.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Нагадаємо, 23 січня в Україні від 9° морозу до 6° тепла.