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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Украине объявили предупреждение о сильном ветре

Киев • УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине на четверг, 23 января, объявили предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

В Украине объявили предупреждение о сильном ветре

"По данным Укргидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 23 января в Украине от 9° мороза до 6° тепла.

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