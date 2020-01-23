В Украине объявили предупреждение о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине на четверг, 23 января, объявили предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - сообщили в ведомстве.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, 23 января в Украине от 9° мороза до 6° тепла.